وفاة مدير مكتب عمل مدينة تلا فى المنوفية عقب أداء صلاة الظهر

شيع الآلاف من أهالي قرية طنبدي بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، جثمان مدير مكتب عمل مدينة تلا بمحافظة المنوفية، من مسجد الشهيد بالقرية وسط حالة من الحزن على أهالى القرية والقرى المجاورة.

وأكد أحد أهالى القرية أن الفقيد رضا عبدالستار كتره مدير مكتب العمل بمدينة تلا، والمقيم قرية طنبدي بمركز شبين الكوم، توفى اليوم عقب أداء صلاة الظهر.

وخيمت حالة من الحزن على أسرته والعاملين معه الذين نعوه عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأضاف أنه الفقيد كان معروفا بحسن خلقه وكان يؤدي عمله علي أكمل وجه حتي الساعات الأخيرة من وفاته، حيث أنه في يوم وفاته كان يعمل بشكل طبيعي وبعد إنتهاء يوم العمل ذهب إلي منزله في قرية طنبدي وصلي الظهر وتوفي ، حيث كان يعاني من أمراض بالقلب وبالرغم من ذلك كان يصر علي أداء عمله علي أكلمه وجه وكذلك صيام شهر رمضان المبارك.