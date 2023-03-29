وزير خارجية إيران: اختلافات وجهات النظر مع السعودية لن تعيق فتح السفارات

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أكد وزير الخارجية الإيرانى، أمير عبد اللهيان أنه لاتزال هناك اختلاف بين وجهات النظر مع السعودية، لكن لن تعوق إعادة فتح السفارات، بحسب وكالة تسنیم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده الوزير الايرانى مع نظيره الروسى سيرجى لافروف فى العاصمة موسكو، وأضاف عبد اللهيان، " لا مانع من إعادة فتح سفارات إيران والمملكة العربية السعودية، تحسين العلاقات مع جيراننا جزء من عقيدتنا وتطبيع العلاقات بين إيران والسعودية خطوة إلى الأمام فى هذا الاتجاه".

وتابع الوزير الإيرانى، اجریت اتصالين هاتفیين مع وزير الخارجية السعودى، وتبادلنا وجهات النظر حول الاجتماع المشترك وإعادة فتح السفارات، وسنعقد اجتماعا قريبًا.

وفى أوائل مارس اتفقتا كلا من إيران والسعودية على "استئناف علاقاتهما الدبلوماسية" المقطوعة بينهما منذ عام 2016، وكذلك "إعادة فتح السفارات والممثليات فى غضون شهرين. كما ووجه الملك سلمان عاهل المملكة العربية السعودية دعوة إلى الرئيس الإيرانى، إبراهيم رئيسى لزيارة الرياض.