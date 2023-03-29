وزير الدفاع الأمريكي: روسيا تحاول فرض سيطرتها الكاملة على البحر الأسود

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قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن روسيا تحاول فرض سيطرتها الكاملة على البحر الأسود.

وأعرب اوستن - خلال جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، الثلاثاء - عن اعتقاده بأن وتيرة القتال في أوكرانيا ستزداد في الربيع.

وقال إن الأوكرانيين أمامهم فرصة لتحقيق تقدم مع بداية الشتاء المقبل مع كل الدعم الذي نقدمه.

وتطرق المسؤول الأمريكي إلى الهجمات التي شنتها إيران على المصالح الأمريكية منذ تسلم الرئيس جو بايدن السلطة في يناير 2021، قائلاً إن "إيران ووكلاءها شنوا 83 هجومًا على المصالح الأمريكية منذ تسلم بايدن السلطة، وأن الولايات المتحدة ردت بأربع هجمات".

وجاءت تصريحات أوستن، بعد أيام من مقتل متعاقد أمريكي، وإصابة 5 عسكريين ومقاول، في ضربة بطائرة مسيرة استهدفت منشأة صيانة بقاعدة لقوات التحالف قرب الحسكة في شمال شرق سوريا، بحسب البنتاجون.