وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

كتب محمود عبد الراضى

بعث اللواء محمود توفيق " وزير الداخلية " برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى " رئيس جمهورية مصر العربية " بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان .. جاء بها: بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لسيادتكم وبمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان .. يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث بخالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد .. تأتى ذكرى هذه الملحمة الوطنية الخالدة التى ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ بأحرف من نور .. لتجدد فى وجدان أمتنا لحظات الفخر بالإنتصار والإعتزاز بما قدمه رجال مخلصون عاهدوا الله على التضحية والفداء .. متسلحين بإيمان راسخ وعزيمة قوية لا تلين .. واليوم تبقى المبادئ على ثباتها بفضل جهود المخلصين .. لعبور مسيرة الوطن المفدى لآفاق الإستقرار وطموحات التنمية والإزدهار حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم .. وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير .. وكل عام وسيادتكم بخير ،،،

ووجه وزير الداخلية- برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى".. جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. إن ما قامت به قواتنا المسلحة فى العاشر من رمضان سيظل محفوراً بحروف من نور فى سجل الشرف والكرامة .. وإن ذكرى هذه البطولات تأتى لتُجسد لنا فى كل عام معانى الفداء والتضحية لتبقى قواتنا المسلحة رمزاً للعزة والفخر على مر العصور، عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن .. وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء

وأرسل وزير الداخلية - برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".. جاء بها :-يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد .. فى تلك الذكرى الوطنية التى سطر فيها أبطال القوات المسلحة تاريخاً مشرفاً للعسكرية المصرية .. تتجدد قيم التكامل ومواصلة العطاء لبلوغ مسيرة العمل الوطنى مقاصد التنمية والإزدهار حفظ الله قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم .. وأعاد تلك الذكرى الخالدة ومصر دائماً فى عزة ورفعة ونماء .