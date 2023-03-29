اليوم السابع
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نقابة الصحفيين تعلن تنظيم حفل إفطار جماعى الثلاثاء القادم

الأربعاء، 29 مارس 2023 03:58 م
نقابة الصحفيين تعلن تنظيم حفل إفطار جماعى الثلاثاء القادم نقابة الصحفيين -أرشيفية
كتب محمد السيد

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ينظم مجلس نقابة الصحفيين حفل إفطار جماعى بالدور الثامن بمقر النقابة يوم الثلاثاء القادم الموافق 4 أبريل 2023، باشتراك رمزى قدره خمسون جنيها فقط، يبدأ الحجز اعتبارًا من الخميس الموافق (30 مارس الجارى) وحتى الإثنين الموافق (3 أبريل القادم) ويتم السداد في خزينة النقابة حتي يمكن حصر أعداد الحاجزين وتجهيز الإفطار بشكل لائق.
 
يعقب الإفطار احتفال النقابة بمرور 82 سنة علي إنشائها يحضره النقباء وأعضاء مجالس النقابة السابقين، كما يتم خلال الحفل تكريم أسماء المحررين العسكريين بمناسبة مرور(50) سنة على احتفالات العاشر من رمضان.

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