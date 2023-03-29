نقابة الأطباء البيطريين تجرى هيكلة إدارية بعد تعديل اللائحة المالية

كتبت آية دعبس

أصدر الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، عقب الجمعية العمومية التى انعقدت فى يونيو الماضى قرارًا بتشكيل لجنة لتعديل اللائحة المالية والإدارية للنقابة والسارية منذ حوالي 10 سنوات، لافتا إلى أن النقابة العامة للأطباء البيطريين واحدة من النقابات القليلة التي لديها لائحة مالية وإدارية، مؤكدا أن بهذا تكون النقابة العامة قد أوفت بالتزاماتها فى التطوير الإدارى والهيكلة الكاملة وحوكمة النقابة العامة.

كما أصدر الدكتور محمد سيف- الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين القرار رقم 1 لسنة 2023 والخاص بأعمال التطوير الإدارى وإعادة الهيكلة لموظفي النقابة.

وأوضح أن مجلس النقابة العامة قد وافق على مقترح الأمانة العامة الخاص بأعمال التطوير الإداري وإعادة الهيكلة لموظفي النقابة، ويتلخص المقترح في عدة نقاط منها:

1 - عمل هيكل إداري بدرجات مالية اعتمادا على المؤهل وسنوات العمل ابتداءا من الدرجة السادسة للمجموعات الحرفية والهيئة المعاونة وتدرجا ووصولا للدرجة الأولى.

2 - تثبيت الأجر الأساسى المستحق بتاريخ 31 ديسمبر 2022 وعدم زيادته مستقبلا على أن تصبح الرواتب جزئين فقط أساسى (الأجر الوظيفى) والأجر المكمل (المتغير).

3 - عدم إضافة أى علاوات أو مكافآت للأجر الأساسى مستقبلا وإضافتها فقط ضمن الأجور المتغيرة.

4 - وضع حد أقصى لساعات السهر أو العمل بعد مواعيد العمل الرسمية والمقابل المالي لها.

5 ⁃ احتساب الحضور في أيام الإجازات بيومين أجر أساسي كحد أقصى وبحد أدنى 100 جنيه فقط.

وأفاد الأمين العام أنه تم وضع المقترح بناءً على الاضطلاع والاسترشاد بقوانين العمل المصرية، وكذلك استرشادا بهيكل الحكومة الإدارى، موضحًا أنه تم وضع حد أدنى للدرجات المالية مع تثبيت الأجور الحالية دون زيادة لحين ترقي الموظف للدرجة الوظيفية القادمة.

واستدرك الأمين العام بأنه قد تم تنفيذ تقييم اداء للموظفين و للمرة الاولى بالنقابة من خلال عمل تقارير أداء أو ما يطلق عليها تقارير كفاءة سنوية بحيث تكون هي الاساس لترقي الموظف او حصوله على علاوات مالية.