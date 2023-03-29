نفحات رمضانية "مكارم الأخلاق فى الرسالة المحمدية" فى قصر ثقافة دمنهور

يستضيف قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة مساء اليوم الأربعاء سهرة رمضانية مميزة بالتعاون وزارة الأوقاف، وتتضمن السهرة الرمضانية ندوة دينية تحت عنوان مكارم الأخلاق فى الرسالة المحمدية بمشاركة الدكتور محمد ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف والشيخ محمد رجب خليفة بالاضافة إلى باقة من الابتهالات والتواشيح الدينية.

من جانبه أكد محمد البسيونى وكيل وزارة الثقافة بالبحيرة تنظيم عدد من الأمسيات الدينية بمناسبة شهر رمضان المبارك بمشاركة رموز الأوقاف والأزهر الشريف مضيفا أن هذه السهرات الرمضانيه تهدف إلى تهيئة الأجواء الإيمانية فى هذا الشهر الكريم وذلك من خلال عدد من الفاعليات والأنشطة التى تبتغى الوصول بفكر ومفهوم الإسلام الصحيح إلى جميع شرائح المجتمع وأطيافه والمساهمة فى رفع المستوى التثقيفى والتوعوى لدى المواطنين.

فيما أوضح الدكتور محمد ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة تكثيف الجهود المبذولة لإقامة عدد كبير من الملتقيات الفكرية والدعوية بالمساجد الكبرى بمراكز المحافظة ومنها مسجد التوبة والهداية وأبو الريش والحبشى بمدينة دمنهور، مضيفا أن هذه الفاعليات تهدف إلى رفع مستوى الوعى الدينى والثقافى لدى الأهالى خاصة الشباب منهم والتأكيد على قيم الإسلام الوسطى ومبادئه السمحة البعيدة عن التطرف والتشدد.