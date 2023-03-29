نجار موبيليا يضرب زوجته حتى الموت بسبب مشادة كلامية فى المطرية بالدقهلية

لقيت ربه منزل في العقد الثالث من عمرها، مصرعها علي يد زوجها بعد تعديه بالضرب عليها بسبب نشوب خلاف بينهما في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية.

تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بورود بلاغ من الأهالي بتعدي زوج علي زوجته بالضرب المبرح أمام أبنائهما داخل مسكن الزوجية.

انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة المطرية إلي مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحري تبين مصرع وفاء. ال. م. م. 31 عام، علي يد زوجها إبراهيم. ال. م، 33 عام، نجار موبيليا، مقيمان مدينه المطرية، حيث تعدي الجاني علي المجني عليها أمام ابنائهما في منزل الزوجية، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما إستخدم علي إثرها آلة حادة وإحداث إصابتها بجرح قطعي بالرقبة وجرح قطعي بكف اليد اليمني والفخد الأيسر من الخلف.

تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل جثمان السيدة إلي مشرحة مستشفي المطرية المركزي تحت تصرف النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة