ميناء دمياط يستقبل 7 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22417 طن تشمل : 14020 طن يوريا صب و 4397 طن جبس معبأ و 100 طن بصل معبأ و 3900 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46526 طن تشمل: 10500 طن قمح و7230 طن خردة و1375 طن ابلاكاش و1520 طن نواتج تقطير و1623 طن خشب زان و10793 طن صويا و12085 طن ذرة و1400 طن مولاس .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 331 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 275 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4141 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 126492 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 111207 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4288 شاحنة.