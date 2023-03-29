اليوم السابع
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الأربعاء، 29 مارس 2023 09:59 م
أكرم القصاص
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ميقاتي يبحث مع سفير السعودية الأوضاع العامة في لبنان والعلاقات الثنائية

الأربعاء، 29 مارس 2023 09:30 م
ميقاتي يبحث مع سفير السعودية الأوضاع العامة في لبنان والعلاقات الثنائية رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي
أ ش أ

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بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري الأوضاع العامة في البلاد والعلاقات الثنائية بين البلدين.


جاء ذلك خلال لقائهما اليوم في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.


لبنان

نجيب ميقاتى

السعودية

لبنان والسعودية



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