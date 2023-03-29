ميقاتي يبحث مع سفير السعودية الأوضاع العامة في لبنان والعلاقات الثنائية

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بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري الأوضاع العامة في البلاد والعلاقات الثنائية بين البلدين.



جاء ذلك خلال لقائهما اليوم في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.