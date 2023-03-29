منح اللقب العلمي لـ 4 بوظيفة أستاذ مساعد وتعيين مدرسين مساعدين بجامعة دمياط

دمياط معتز الشربيني

انعقد اليوم الأربعاء بقاعة مجلس جامعة دمياط بمبنى الإدارة العامة مجلس الجامعة بجلسته رقم 191 برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وتولى أمانة سر الجلسة أمين عام الجامعة .

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بتقديم التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، كما أكد على انتهاء مواعيد الدراسة لطلاب الجامعة في شهر رمضان تكون الساعة الثالثة عصراً للمحاضرات النظرية والساعة الثالثة والنصف للمحاضرات العملية وذلك تسهيلاً على الطلاب

تكريم الدكتور هيثم صحصاح أحمد المدرس بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم لوظيفة أستاذ مساعد في تخصص عام" الجيولوجيا" وذلك لترقيه بالتميز العلمي

تكريم فريق عمل مشروع البوابة الإلكترونية بجامعة دمياط وذلك لفوز موقع الجامعة كأفضل موقع الكتروني متميز في تقديم الخدمات الحكومية والتي تمنحها رئاسة مجلس الوزراء للعام الجامعي 2022 ضمن جائزة مصر للتميز الحكومي، و فريق العمل برئاسة الدكتور محمد عبده راغب عماشة مدير المركز وأعضاء الفريق وهم ياسمين حسن فرج السبكي مطور برامج و محمود عبدالعاطي عقيل مطور برامج و سارة محمد خالد البنا مطور برامج و فاطمة محمود محمد المر مطور برامج و أسماء أسامة محمد بركة مدير محتوي و ندا أسعد عبدالسلام الحادق مسئول محتوي و سمر عطية عبداللطيف الشاعر مترجم و أحمد محروس الزلاقي مصمم جرافيك ,ومعهم عادل مسعد المنسق الإداري للتميز الحكومي بالجامعة

ثم اتخذ المجلس عدة قرارات ومنها:

الموافقة على المشاركة والاشراف والمتابعة لمنصة " أيادي مصر " وتشمل إقامة معارض دائمة لمنتجات أصحاب الحرف اليدوية والتراث .

كما تمت الموافقة على منح جائزة الجامعة للنشر العلمي المتميز للعام 2021/2022 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة المختلفة عن البحوث المنشورة في مجلات مرموقة مصنفه دولياً ولها ترتيب ربعي Q خلال العام 2021.

كما تم منح اللقب العلمي لعدد 3 أستاذ

ومنح اللقب العلمي لعدد 4 بوظيفة أستاذ مساعد وتعين عدد 4 بوظيفة مدرس، منح عدد 6 درجة دكتوراه، منح عدد 17 درجة ماجستير.