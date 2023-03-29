مقتل شخص وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بالمنيا

قُتل طالب خلال مشاجرة فى محافظة المنيا بسبب خلافات الجيرة، كما أصيب والده ووالدته وشقيقه فى نفس المشاجرة، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بين عائلتين في غرب مدينة المنيا.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع المشاجرة بسبب خلافات الجيرة، أمام مطعم أبوعرب بشارع سكة تلة، حيث بدأت بمشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة عنيفة، أسفرت عن مقتل طالب بكلية صيدلة، وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

كما أسفرت المشاجرة عن إصابة 3 أشخاص آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفي الحميات، وانتقل فريق من إدارة البحث الجنائي وقوات الأمن لضبط جميع المتهمين، وتم تعزيز التواجد الشرطي تحسبا لأى تداعيات.