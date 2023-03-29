اليوم السابع
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الأربعاء، 29 مارس 2023 05:29 م
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مصطلحات أمنية.. تعرف يعنى إيه "الكلبش"

الأربعاء، 29 مارس 2023 05:00 م
مصطلحات أمنية.. تعرف يعنى إيه "الكلبش" كلبش- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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يردد الكثير من الأشخاص بعض الالفاظ والعبارات التي تستخدم في المؤسسات الأمنية دون أن يعلموا معناها، ويستعرض اليوم السابع من خلال سلسلة حلقات مصطلحات أمنية بعض الألفاظ الأمنية المتداولة، ومنها لفظ "الكلبش" فى أقسام الشرطة.
 
الكلبش هو جهاز لتقييد وتأمين رسغ اليدين لشخص لتصبحا قريبتين من بعضهما مما يقيد حركتهما، وهى واحدة من أهم الأدوات اللازمة لعمل أجهزة الشرطة والأمن فى مختلف أنحاء العالم لمساعدتهم فى تكبيل المجرمين والمخلين بالقانون.
 
تلك الأصفاد تكون عادة مكونة من جزئين جزء لكل يد، وعادة مكونة من مفصلة وسلسلة أو بدون سلسلة في أنواع أخرى، ويستخدم لمنع المتهم من الهرب أثناء سير التحقيقات أثناء تنقل المتهم بين جهات التحقيق والمحكمة لنظر محاكمته، وفى بعض الأحيان يكون القيد بلاستيك، وذلك للسيطرة على حركة المتهم لحين عرضه على جهات التحقيق المختصة حتى يتم إيداعه داخل السجن.
 

الكلبش

كلبش

مصطلحات امنية

اقسام الشرطة



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