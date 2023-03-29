مصرع 3 أشخاص فى حادث سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى 3 أشخاص مصرعهم اليوم الأربعاء فى حادث مرورى ناتج عن تصادم دراجتين بخاريتين بسيارة نقل ثقيل بالطريق الصحراوى الشرقى القديم أمام مدخل المدينة الصناعية شرق النيل بمحافظة بنى سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين مع سيارة نقل تريلا أمام مدخل المدينة الصناعية شرق النيل، أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقلهم إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف وجرى إخلاء الجثث ونقلها إلى ثلاجة الموتى بمستشفى بنى سويف التخصصى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.

واستقبلت مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى سيد محمد فؤاد 35 عامًا، يقيم بشارع شافعى بمدينة بنى سويف 35 سنه، محمد سيد عبد الحميد 46 عامًا، يقيم قرية الشناوية بمركز ناصر، حمدى عبد العظيم عبد العظيم 50 عامًا، مقيم قرية بنى هارون بمركز بنى سويف.