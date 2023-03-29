مصرع مسن تحت عجلات القطار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى مسن مصرعه تحت عجلات القطار وحول جثته إلى أشلاء بمزلقان عبدالحكيم عامر دائرة قسم ثان الإسماعيلية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بمصرع مسن مجهول الاسم والعنوان دهسه قطار بمزلقان عبدالحكيم عامر دائرة قسم ثان الإسماعيلية. على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارة إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية واسفر الحادث عن مصرع مسن مجهول الاسم والعنوان وجثته أشلاء.

تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى بعد التوصل لهويته وأسرته.