مدير صحة القليوبية يقود حملة تفتيشية مفاجئة على المستشفيات والوحدات الصحية

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة تفتيشية، برفقة لجنة تكونت من إدارة الرعاية الأساسية، الحميات، المتابعة والدعم الفني، ومكافحة العدوي، والجودة والمعامل والصيدلة والتمريض والصيانة، وذلك في إطار الاهتمام بمتابعة انتظام العمل وتقديم خدمة طبية جيدة وآمنة، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

بدأت الجولة بزيارة مستشفي قها التخصصي ، حيث تفقد فيها الدكتور خالد الخطيب والفريق المرافق له، الاستقبال والطواريء والعناية والحضانات والعزل، واطمأن علي توافر جميع المستلزمات والأدوية، كما قام بعمل معايرة للأجهزة بنفسه كجهاز الضغط ورسم القلب وغيرها، وتأكد من صلاحية تشغيل الأجهزة ووضع كروت تعريف الأصناف الطبية وتاريخ صلاحيتها، حيث أشاد وكيل الوزارة، بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين وقدم الشكر للفرق الطبية وجميع العاملين.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه قامت اللجنة بالمرور علي مستشفي حميات طوخ، وحرصت على تفقد الأقسام الداخلية بالمستشفى وقسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة للأطفال والتى تم استحداثها بالمستشفى سعة 8 أسرة، وقد أكدت علي ضرورة الانضباط الإداري للطاقم الطبي، كما اطمأنت علي توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية.

واستطردت، أنه بعد ذلك توجه الفريق إلي الوحدة الصحية بكفر الجمال، حيث تأكد من سير العمل علي ما يرام، وتقديم كافة الخدمات العلاجية والوقائية للمواطنين علي أكمل وجه، كذلك تفعيل المبادرات الرئاسية من فحص الأم والجنين وصحة المرأة وفحص السمعيات والإعتلال الكلوى، وتأكدت اللجنة من توافر المستلزمات الخاصة للعمل بكافة المبادرات، كما تم التأكيد علي ضرورة معايرة الأجهزة المستخدمة بكافة المنشآت الطبية بشكل دوري، والاهتمام بالصيانة الدورية للخزانات والمولدات الكهربائية.



حملة تفتيشية مفاجئة علي المستشفيات والوحدات الصحية



حملة تفتيشية مفاجئة علي المستشفيات والوحدات الصحية



حملة تفتيشية مفاجئة علي المستشفيات والوحدات الصحية



حملة تفتيشية مفاجئة علي المستشفيات والوحدات الصحية

ثم انتقل الفريق إلي مكتب صحة قها، وذلك لتفقد سير العمل وتقديم كافة الخدمات الوقائية بمكتب الصحة خاصة تسجيل المواليد والوفيات وصرف الألبان وغيرها من خدمات المكتب.