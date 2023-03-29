مدير الطاقة الذرية: الوضع في زابوريجيا لم يتحسن والقتال شديد بجانبها

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أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي، اليوم الأربعاء، أن الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا لم يتحسن بعد، وأن القتال بالقرب من المحطة احتدم.



وقال جروسي - خلال زيارته إلى محافظة زابوروجيا النووية في كييف، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - إنه يحاول إيجاد حل وَسط بين موسكو وكييف لتجنب كارثة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي يسيطر عليها الروس"، مضيفا أنه يحاول الاستعداد واقتراح إجراءات واقعية يوافق عليها جميع الأطراف.



وأوضح أن الحل الوَسَط يتعلق بالمحطة نفسها، ليس بمنطقة أمنية حولها ركزت عليها المفاوضات حتى الآن ولكن دون نتيجة.



جدير بالذكر أن هذه هي الزيارة الثانية لجروسي إلى زابوريجيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، منذ بَدْء النزاع في فبراير 2022.



وينتشر فريق من خبراء الوكالة الدولية داخل المحطة منذ سبتمبر 2022، ويجري جروسي مشاورات مع كييف وموسكو منذ أشهر لإنشاء منطقة حماية حول الموقع الذي تستهدفه ضربات باستمرار ويشهد انقطاعا متكررا في التيار الكهربائي.