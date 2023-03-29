محافظ كفر الشيخ يكرم المعلمة الأمينة وطفلة حصلت على بطولة العالم ومدير تكافؤ الفرص

كرم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة ماجدة السيد علي ناصف، لبلوغها سن المعاش، مدير وحدة تكافؤ الفرص ووحدة السكان بالديوان العام، والطالبة شهد محمد احمد مبروك، لحصولها على العديد من البطولات على مستوى الجمهورية فى لعبة الجمباز الفنى.

كما كرم محافظ كفر الشيخ، رشا شحاتة، معلمة تربية رياضية، بمدرسة سعد شتا الابتدائية التابعة لإدارة دسوق التعليمية، وتقيم بمدينة قلين في كفر الشيخ، التي عثرت كيس أثناء سيرها في شارع سعد زغلول بمدينة دسوق في كفر الشيخ، يحتوي على 250 ألف جنيه، إضافة لشيك مقبول الدفع ب 50 ألف جنيه ، وجهاز محمول غالي الثمن، لتصل حصيلة ما عثرت عليه 350 ألف جنيه، لتلجأ لزوجها، وتبدأ رحلة البحث عن صاحب تلك المقتنيات إلى أن توصلت إليه، ورفضت أخذ مقابل 50 ألف جنيه، نظير أمانتها.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والمستشار سامح رمضان، وكيل المكتب الفني لمساعد وزير العدل للشهر العقارى، والسيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، واللواء سعيد عماره، عضو مجلس النواب، و أشرف عبدالونيس، عضو مجلس الشورى، والمهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب، والدكتورة منى عبدالعاطي، عضو مجلس النواب، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والعميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور بكفر الشيخ، وأحمد اسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان الشباب.