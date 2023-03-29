محافظ كفر الشيخ يشارك فى الاحتفالية بمرور 1083 سنة على تأسيس الأزهر الشريف

كفر الشيخ- محمد سليمان

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في احتفالية الادارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الازهرية، بمناسبة ذكر تأسيس الجامع الأزهر الشريف، وإحياء ذكرى مرور 1083 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر الشريف، في 7 رمضان 361هـ، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، والقمص بطرس بطرس بساطاروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ ودير القداسة دميانه، ووفد بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، والقمص ياوبس أسعد، والقمص صماويل يوسف، والاعلامي زايد الزاهد، رئيس لجنة الاعلام ببيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، واستقبلهم الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وشيوخ وعلماء الأزهر الشريف، والأوقاف بكفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الجامع الأزهر الشريف له مكانة في قلوب كل المصريين والعالم العربي والإسلامي فهو قلعة العلم، ومنارة الوسطية والإعتدال، ومنارة الإسلام الشامخة، مؤكداً أنه يتقدم بخالص التهنئة للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والذي لا يخفي على أحد جهوده من أجل الحفاظ على سلامة الدين الإسلامي، وحمايته من التشويه، مشيدا بدور الأزهر الشريف الذي يعد راية العلم والإيمان ومنبرا الوسطية، ورمزاً لسماحة الإسلام.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمضي بعزيمة لا تلين، لتأمين مسيرة الأمة نحو التقدم والنماء ليحصد الشعب لمصري، بشائر التنمية والازدهار والرخاء، في ظل وحدة هذا الوطن، مؤكداً أن جامع الأزهر الشريف من أقدم المساجد في العالم العربي والإسلامي، وتتبعه جامعة الأزهر التي يأتيها طلاب العلم من جميع أنحاء العالم، ويتلقون على يد علمائها علوم الدين والدنيا، فيخرجون منه سفراء ينشرون رسالة الإسلام السمحة في كافة أرجاء الدنيا.



الحضور خلال الاحتفالية



الحضور في احتفالية الازهر بكفر الشيخ



الحضور في احتفالية الازهر



تكريم عدد من التميزن بالازهر



تكريم عدد من الحضور



جانب من التكريم بالمنطقة الازهرية



جانب من الحضور من المشايخ



جانب من الحضور



محافظ كفر الشيخ يشارك في الاحتفالية بتأسيس الجامع الازهر