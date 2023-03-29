محافظ بورسعيد يشيد بجهود أعضاء المجلس القومى للسكان وتأثيرهم المجتمعى

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدورى للمجلس الإقليمى للسكان بمحافظة بورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، وإيمان جاد مدير عام المجلس القومى للسكان، ومديرى مديريات الصحة والأوقاف وهيئة الرعاية الصحية والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والأزهر والكنيسة وثقافة بورسعيد، والقوى العاملة، ومركز اعلام بورسعيد والمجلس القومى للمرأة وممثلى الجمعيات الأهلية.

وفى بداية اللقاء، أشاد محافظ بورسعيد بجهود أعضاء المجلس الإقليمى للسكان، مشيرا إلى أن هناك تغيير ملموس فى الشارع البورسعيدى نتيجة الجهود المبذولة لتوعية المواطنين بالقضايا المجتمعية المختلفة، لافتا إلى أننا نعمل جميعا لتحقيق التنمية والتوعية على كافة الأصعدة، منوها أن الدولة المصرية تشهد عصرا جديدا من المشروعات القومية العملاقة التى ترتقى بحياة المواطن فى المقام الأول، ويجب أن يتم تطوير الإنسان وتوعيته بالشكل الأمثل، نحو جميع القضايا التى تمس حياته اليومية.

وخلال الاجتماع، استعرضت مدير المجلس الإقليمى للسكان، نتائج توصيات الجلسة السابقة، كما تم استعراض نتائج تنفيذ خطط المجلس فى مجال المبادرات والمؤتمرات والحملات التوعوية المختلفة مع جميع الجهات الأعضاء فى المجلس. ومدى تحقيق أهداف المجلس فيما يتعلق بالقضايا السكانية، وأعمال التوعية وتغيير سلوكيات المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع رواد العمل التطوعى والجهات المعنية المختلفة للقيام بحملات مواجهة الزيادة السكانية، بالإضافة إلى دور المجلس فى التوعية الأخلاقية ومناقشة القضايا والمشكلات الاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة لها مع المواطنين.

وأوضح المحافظ أن إعادة بناء المواطن يعد الهدف الرئيسى للدولة المصرية والذى يتحقق من خلاله النمو والرخاء، مشيرا لأهمية وعى المواطن بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة والتعاون بين الجميع لتحقيق التنمية المستهدفة، كما ناقش محافظ بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية جهود التعاون مع المجلس القومى للسكان لتحقيق أهداف المجلس فى التوعية بمختلف القضايا المجتمعية، وأكد اللواء عادل الغضبان، أهمية حملات التوعية المستمرة والاهتمام بالحوار المجتمعى لمواجهة المشكلات والقضايا الرئيسية بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى يقوم به المجلس الإقليمى للسكان فى تطبيق حملات التوعية على أرض الواقع، مؤكدا على استمرار تقديم الدعم للمجلس الإقليمى للسكان لتحقيق افضل النتائج فى مختلف قضايا الوعى المجتمعى.