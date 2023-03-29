محافظ بنى سويف يشهد حفل إفطار جماعى بحضور رؤساء المدن والقرى

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حفل إفطار جماعى، أقامته المحافظة لرؤساء ونواب الوحدات المحلية للمراكز والمدن ورؤساء المجالس القروية، في تقليدٍ جديد تُقيمه المحافظة؛ لمشاركة التنفيذيين من رؤساء المدن والقرى أجواء الشهر الفضيل، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ منسق مبادرة حياة كريمة ببني سويف.