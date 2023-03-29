محافظ الوادى الجديد يوجه بسحب الأراضى غير المُستغلة وطرحها للاستثمار

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضى بحضور حنان مجدى نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس، حيث تم عرض الموقف المالى لموازنة الصندوق وأسفر الاجتماع عن عدد من القرارات جاء أهمها، رفع مساحات الأراضى الفضاء بنطاق المحافظة على الخريطة الجغرافية؛ لتحديد المساحات القابلة للاستثمار، إنذار المتقاعسين عن سداد مستحقات الصندوق "الشركات والأفراد" وغير الملتزمين بالبرنامج الزمنى لجدولة المديونيات، لتفادى تنفيذ إجراءات الحجز الإدارى.

كما وافق محافظ الوادى الجديد على السماح للمشروعات الزراعية بتحويل نشاطها للانضمام للمبادرات الزراعية "نخيل - تين شوكى - نباتات طبية" والاستفادة من فترة السماح مع الإبقاء على القيمة الإيجارية، تشكيل لجنة لتحديد قيمة الأراضى المُخصصة لإقامة حظائر ماشية خارج الكتل السكنية واستكمال نقل الحظائر الموجودة داخل المناطق السكنية.

ووجه المحافظ باستمرار العمل بمبادرة تخفيض نسبة 10% من المديونيات الخاصة بالمستثمرين فى حال السداد بالعملة الصعبة وذلك حتى بداية شهر يوليو القادم، وسحب الأراضى غير المُستغلة من المشروعات غير الجادة وإعادة طرحها للراغبين فى الاستثمار، وتحصيل مستحقات الدولة على الأراضى المستغلة بطرق غير قانونية من تاريخ بداية التعامل عليها وفقًا لتقرير رصد التعامل من المتغيرات المكانية.