محافظ الدقهلية: 30 مائدة فى 12 مركز إدارى لإنتاج 10450 وجبة إفطار يومياً

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن تخصيص 30 مائدة رمضانية فى 12 مركز إدارى لإنتاج 10450 وجبة إفطار يومياً، لتوزيعهم على الأسر والفئات الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة مع مراعاة التوزيع الجغرافى وتقسيم المحافظة إلى 4 قطاعات، بالتنسيق مع 30 جمعية ومؤسسة أهلية ومركزية، منها موائد ثابتة مجمعه ومنها توصيل وجبات للمنازل تفعيلا لمبادرة "لحد الباب".

وأشار "مختار" إلى أن إجمالى ما تم توزيعه من وجبات إفطار صائم منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن 63 ألف وجبة من إجمالى 313 ألف وجبة مستهدف توزيعهم حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

كما أشار "المحافظ" إلى أن إجمالى ما تم توزيعه من صكوك وزارة الأوقاف على الأسر الاولى بالرعاية منذ بداية شهر رمضان 52 طن سلات غذاء و4 طن لحوم.

وأوضح " مختار " أنه تم توزيع الكوبات مسبوقة الدفع من البنك الزراعى المصرى بمبلغ 250 الف جنيه على المراكز التيبح تستهدف الأيتام والمرأة المعيلة وأصحاب الهمم بنطاق المحافظة.

وصرح " المحافظ " بأنه تم تقديم مساعدات عينية من مؤسسة تكافل وكرامة بإجمالى مبلغ 300 الف جنيه للأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك عقب التقرير الذى عرضه الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، مشيراً إلى أن محافظه الدقهليه تتصدر المشهد الإنسانى فى المساعدات العينية للأسر الأولى بالرعاية، وتشهد أسبوع حافل بالموائد الرمضانية، وان هناك ارتفاع كبير لمشاركات مؤسسات المجتمع المدنى من الجمعيات الأهلية لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة العينية والمالية، وتوفير وجبات افطار للأسر الأولى بالرعاية والمستحقين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.