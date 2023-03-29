اليوم السابع
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محافظ الجيزة يسلم أجهزة كهربائية للفتيات المقبلات على الزواج غدا

الأربعاء، 29 مارس 2023 08:00 م
محافظ الجيزة يسلم أجهزة كهربائية للفتيات المقبلات على الزواج غدا اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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يسلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، غدا الخميس، أجهزة كهربائية لعدد من الفتيات المقبلات على الزواج من مواطني المحافظة؛ لدعمهن وتخفيف العبء عن كاهلهن، وذلك فى إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومى الذى يصادف يوم الجمعة الموافق 31 مارس الجاري.

 

واحتفاء بعيدها القومى الذى يوافق ذكرى استشهاد أبناء نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزى فى ثورة 1919، تستعد محافظة الجيزة لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الضخمة فى عدد من المراكز والمدن، أبرزها محطتى مياه أوسيم ومنشأة القناطر، ومحطة معالجة مسجد موسى بمركز ومدينة أطفيح، وسوق السمك الجديد فى المنيب بحى جنوب.

 

ويُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شهد الأسبوع الماضي ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، اصطفاف أسطول من معدات وسيارات الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بحدائق الأهرام بإجمالى 61 سيارة ومعدة سواء جديدة أو مطورة إحلال شامل بإجمالى تكلفة بلغت 146 مليون جنيه، وذلك بقطاع حدائق الأهرام تمهيداً للدفع بهم بالقطاعات الحيوية.


محافظ الجيزة

العيد القومي لمحافظة الجيزة

محافظة الجيزة

العيد القومي



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