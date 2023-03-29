وقالت لجنة الشئون الخارجية ، حسبما أفادت قناة " الحرة" الأمريكية ، إن الوثيقة السرية الصادرة عن مسئولين عملوا في السفارة الأمريكية بأفغانستان تحذر من تداعيات انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان فى 2021 .

وقد كشف مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي يوم الاثنين الماضي أنه وقع مذكرة استدعاء لتسليمها لوزير الخارجية أنتوني بلينكن تتعلق بوثائق حول الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في أغسطس 2021.

وقال النائب الأمريكي في بيان: "للأسف رفض وزير الخارجية بلينكن تقديم البرقية ورده على البرقية مما اضطرني إلى إصدار أول مذكرة استدعاء بصفتي رئيس هذه اللجنة".