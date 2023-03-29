متحدث الصحة: الرئيس السيسى يكلف بإنشاء معهد قومى جديد للقلب

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان مؤكدا أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الصحة والسكان

وتابع حسام عبد الغفار: استعرض وزير الصحة الموقف التنفيذي لمركز مصر لزراعة الأعضاء والطب التجددي ومستجدات تطوير مدينة معهد ناصر الطبية والمعامل المركزية بمدينة بدر ومستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات تطوير مستشفى أم المصريين ومستجدات مبادرة حياة كريمة والمشروعات القومية بالمحافظات

وقال : تطرق الاجتماع إلي النموذج النمطي لمستشفى سعة 200 سرير و 80 سرير بهدف بناء منشآت طبية تتسم بالهوية الموحدة وتتميز بأكواد بناء وضوابط تصميمية محددة تتناسب مع معايير الجودة العالمية فرص الاستثمار في القطاع الصحي والشراكة مع القطاع الخاص ومقترحات اللوائح المالية لتقديم الخدمات الصحية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة فضلاً عن مستجدات مشروعات التحول الرقمي بوزارة الصحة والسكان العمل والخدمات المقدمة بالمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج ودورة العمل بداية من محاور التردد على مراكز الفحص وحتى إصدار الشهادة نتائج المبادرة للأمراض المعدية فيروس بي وسي، وفيروس نقص المناعة المكتسب) وكذلك أمراض السكر وارتفاع ضغط الدم، والاستبيان النفسي، والأمراض الوراثية، ونسب اكتشاف المصابين الجدد بتلك الأمراض والمكتشفين سابقا من خلال المبادرات الرئاسية، بالإضافة إلى ربط نتائج تحليل الثلاسيميا (أنيميا البحر المتوسط) بالزواج الأمن وغير الآمن واحتمالية تأثير نتائج إصابة أحد أو الطرفين بالمرض على الأطفال مستقبلاً

وقال : خلال الاجتماع تم متابعة تطورات العمل بالمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة على رأسها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار واطلع الرئيس على إحصائيات ومؤشرات العمل بالمبادرة منذ انطلاقها وحتى 20 من شهر مارس الجاري الموقف التنفيذي ل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية

وأشار وزير الصحة إلى التشغيل التجريبي لـ 68 منشأة رعاية أولية ضمن المبادرة وجار التوسع تباعًا وذلك ضمن 251 وحدة كمرحلة أولى بالمبادرة.

وكلف رئيس الجمهورية بإنشاء معهد قومي جديد للقلب وفقًا لأحدث المعايير العالمية بإنشاء مدينة الصحة النفسية وعلاج الإدمان وطب المسنين بإنشاء مجمعين للصحة النفسية توفير كافة المستلزمات والأدوية الطبية لضمان انتظام العمل في مبادرة قوائم الانتظار دعم مبادرة قوائم الانتظار بمليار جنيه من صندوق تحيا مصر