مبادرة الرئيس السيسى لإنهاء قوائم الانتظار «قبلة حياة» لآلاف المرضى.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها مبادرة الرئيس السيسى لإنهاء قوائم الانتظار «قبلة حياة» لآلاف المرضى.. اهتمام رئاسى متواصل بملف الصحة.. الرئيس ينعش المبادرة بالتوجيه بضخ مليار جنيه لعلاج الحالات الحرجة والعاجلة.. «الصحة»: المبادرة أجرت 7.1 مليون عملية جراحية بتكلفة 2.14 مليار جنيه.. أدرجنا 11 تخصصا ونسعى للتوسع فى العلاج.. حسام عبدالغفار: مستمرون فى تقديم الخدمة.. وعوض تاج الدين: قضت على معاناة المرضى.

اقرأ فى العدد أيضا..



- الرئيس السيسى يوجه بتعزيز قدرات الأئمة على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير.. الرئيس يطلع على مستجدات برامج تأهيل وتدريب الأئمة الجدد.. يوجه بانتقاء أفضل العناصر وإعدادهم بصورة متميزة قبل سفرهم للخارج.. ويستعرض جهود «الأوقاف» للإعداد لمؤتمرها الدولى حول دور الوسائل الإلكترونية فى الخطاب الدينى

- هالة صدقى: «الحاجة صفية» ستظل علامة شعبية فى الدراما



- ضريح الإمام الشافعى أيقونة العشق ورسالة الإمام

- رئيس الوزراء يوجه بضرورة استكمال الوزارات تدريجيا إجراءات الانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.. مدبولى: الحكومة مستمرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن «حياة كريمة» واستكمال مشروعاتها بالنظر إلى أهميتها فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين



- 665 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية فى أول شهرين من 2023

- "الضرائب": تقديم التدريب للممولين للانضمام للفاتورة الإلكترونية.. مختار توفيق: الانضمام للمنظومة إلزاميا وليس اختياريا ومصلحة الضرائب لن تتهاون



- مختار توفيق: الانضمام للمنظومة إلزاميا وليس اختياريا ومصلحة الضرائب لن تتهاون

- انطلاق ماراثون امتحانات «الميد ترم» بكليات جامعة حلوان الأسبوع المقبل



- خلال عام 2022 ..مصر للمقاصة تقفز بصافى الأرباح إلى 1.049 «مليار وتسعة وأربعين مليون جنيه» بنسبة نمو 112%