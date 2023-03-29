كتبت نهير عبد النبى

تعتبر البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة التى تتعرض لمشاكل كثيرة بسبب الدهون الزائدة فيها، فهى أكثر عرضة لظهور حب الشباب والبثور والبقع ، لذلك يقدم موقع helthy ماسكات بطرق طبيعية للبشرة الدهنية وهى:

-مزيج عصير الليمون والعسل:

الليمون هو أفضل علاج منزلي للبشرة الدهنية، حيث يحتوي عصير الليمون على حامض الستريك الذي يمكن أن يحيد ويتحكم في إفراز الزيت للبشرة الدهنية، و لديها القدرة على تقليل البثور بشكل فعال، ويعمل الحمض جيدًا على قتل البكتيريا الضارة المسببة لحب الشباب إلى جانب تقليل الندوب .

والعسل له خصائص مضادة للبكتيريا ويمكنه استعادة توازن رطوبة الجلد ويعطي العسل بشرة متوهجة طبيعية ويساعد أيضًا في تقليل البثور.

-ليمون ومياه ورد

يساعد استخدام ماء الورد في إزالة الزيوت الزائدة وموازنة مستوى الأس الهيدروجيني للبشرة. لذلك فهو جيد للبشرة الدهنية، ومع اضافة الليمون فهو يعزز صحة البشرة.

-بياض البيض والعسل الأبيض

يساعد بياض البيض على شد البشرة وامتصاص الدهون منها كما يساعد على تفتيح البشرة ونضارتها ، ويحتوى العسل الابيض على نسبة عالية من الفيتامينات التى تساعد فى تعزيز ونضارة البشرة.