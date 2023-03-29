اليوم السابع
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ماسكات بطرق طبيعية للبشرة الدهنية

الأربعاء، 29 مارس 2023 07:00 ص
ماسكات بطرق طبيعية للبشرة الدهنية ماسكات البشرة
كتبت نهير عبد النبى

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تعتبر البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة التى تتعرض لمشاكل كثيرة بسبب الدهون الزائدة فيها، فهى أكثر عرضة لظهور حب الشباب والبثور والبقع ، لذلك يقدم موقع helthy ماسكات بطرق طبيعية للبشرة الدهنية وهى:
 

-مزيج عصير الليمون والعسل:

 
الليمون هو أفضل علاج منزلي للبشرة الدهنية، حيث يحتوي عصير الليمون على حامض الستريك الذي يمكن أن يحيد ويتحكم في إفراز الزيت للبشرة الدهنية، و لديها القدرة على تقليل البثور بشكل فعال، ويعمل الحمض جيدًا على قتل البكتيريا الضارة المسببة لحب الشباب إلى جانب تقليل الندوب .
والعسل له خصائص مضادة للبكتيريا ويمكنه استعادة توازن رطوبة الجلد ويعطي العسل بشرة متوهجة طبيعية ويساعد أيضًا في تقليل البثور.
 

-ليمون ومياه ورد

يساعد استخدام ماء الورد في إزالة الزيوت الزائدة وموازنة مستوى الأس الهيدروجيني للبشرة. لذلك فهو جيد للبشرة الدهنية، ومع اضافة الليمون فهو يعزز صحة البشرة.
 

-بياض البيض والعسل الأبيض

يساعد بياض البيض على شد البشرة وامتصاص الدهون منها كما يساعد على تفتيح البشرة ونضارتها ، ويحتوى العسل الابيض على نسبة عالية من الفيتامينات التى تساعد فى تعزيز ونضارة البشرة.
 

البشرة الدهنية

ماسكات للبشرة

صحة البشرة

حب الشباب



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