اليوم السابع
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لمحة قانونية.. لو مش عارف تاخد ميراث 4 خطوات لرجوع الحق الضائع.. تعرف عليها

الأربعاء، 29 مارس 2023 08:00 م
لمحة قانونية.. لو مش عارف تاخد ميراث 4 خطوات لرجوع الحق الضائع.. تعرف عليها أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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دائما ما نشهد العديد من الدعاوي في المحاكم الخصوم فيها من أسرة واحدة، بسبب الطمع وعدم العدل في تقسيم الميراث، وتقسيم التركات من الأمور التي تتسبب في العديد من الدعاوي القضائية بين الأشقاء وفيما يجهل البعض بطرق الحصول على حقوقهم بالقانون.

 

الحلقة السابعة 

ويقدم "اليوم السابع" فى الحلقة السابعة من سلسلة حلقات لمحة قانونية هذه الخطوات البسيطة التى يستطيع كل صاحب حق في ميراث والديه أو جده في الحصول اتباعها للحصول على حقوقه منها ..

 

1ـ ترفع دعوى الميراث ويشترط قبلها عمل انذار لمن يستحوذ على الميراث أو على مستنداته.

 

2 ـ رفع دعوى فرز التي يمكن أن تنهي حالة الجدل المقام على المواريث والتركات، "الفرز والتجنيب" للسندات للعقارات والأراضي والأملاك.

 

3 ـ تقديم بلاغ فى النيابة التابع لها واقعة التركة المتنازع عليها.

 

4 ـ عمل محضر بقسم الشرطة التابع له محل التركة المتنازع عليها.


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حوادث

قانون الميراث

الفرز والتجنيب



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