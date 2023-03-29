"لصوص لكن ظرفاء".. عصام حلم بأن يكون غنيا فسرق 5 كيلو ذهب بطريقة غريبة

كتب أحمد حسني

قصص عن سرقات متعددة نستمع إليها بشكل يومي، لكن هناك من بين هذه القصص ما هو مختلف في شخصيات اللصوص، فبعضها مخيف والأخر كوميدي، وبين هذا وذاك تنطلق حلقاتنا اليومية التي يقدمها اليوم السابع تحت عنوان "لصوص ولكن ظرفاء".

الحلقة السابعة

اللصوص لا يملون من التفكير في حيل لتنفيذ السرقات، وفي هذه القصة التي يرويها اللص بنفسه أمام جهات التحقيق بالنيابة، حيلة جديدة تمكن اللص بها من الاستيلاء على 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات في محافظة البحيرة.

اللص الذي يدعى "عصام" كشف أنه راقب كثيرا محل مجوهرات حلما وأملا بان يصبح من الأثرياء، فوجد شقة سكنية ليست مؤجرة أعلى محل المجوهرات، فقرر اقتحامها والحفر بداخلها والوصول إلى محل المجوهرات بالفعل.

استولى عصام على مشغولات ذهبية بلغ وزنها 5 كيلو، لكن لم يفرح بها كثيرا فساعات قليلة وأصبح بين يد الشرطة ومصيره خلف القضبان.