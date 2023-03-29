فريق جراحى بمستشقى بنها الجامعي يستأصل 5 أكياس عدارية بالرئتين والطحال

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر حوالي 45 سنة، من خلال إجراء جراحة استئصال 5 أكياس عُدارية "عدوى شريطية الكلاب" من الرئتين والطحال في عملية واحدة لأول مرة في القسم والمستشفيات الجامعية بدلا من 3 عمليات.

وكشفت مستشفى بنها الجامعي، أنه تم إجراء جراحة استئصال 5 أكياس عُدارية "عدوي شريطية الكلاب"، من الرئتين والطحال في عملية واحدة لأول مرة في القسم والمستشفيات الجامعية بدلا من 3 عمليات، لسيدة تبلغ من العمر 45 عاما، حضرت لقسم الأمراض الصدرية تعاني من كحة مدممة وبعد الفحوصات والتحاليل تبين إصابتها بعدوي الكلاب الشريطية حيث تم تحويلها للقسم لاستئصال هذه الأكياس وبعد العرض علي لجنة جراحة الصدر وطبقا لبروتوكولات العلاج لمثل هذه الحالات فكان المفروض أن يتم لها 3 عمليات متتالية عبارة عن شق صدري أيمن لاستئصال الكيس من الرئة اليمني ثم بعد من 3 - 6 أشهر يتم عمل جراحة أخرى على الناحية اليسرى لاستئصال الكيسين الآخرين، ثم بعد 6 أشهر أخرى جراحة استكشاف بطن لاستئصال الكيسين في الطحال.

وأوضحت، أنه نظرًا لهذه الجراحات الكثيرة فقد تم إجراء الـ3 عمليات في عملية واحدة، حيث تم استئصال الكيس الأيمن من شق صدري محدود على الناحية اليمنى وقام به الدكتور محمد الجزار، والدكتور باسم مفرح، ثم تم استئصال الكيسين من الرئة اليسرى عن طريق شق صدري محدود على الجهة اليسري وقام به الدكتور إبراهيم قصب، والدكتور أحمد صبحي، ومن خلال فتحة الصدر اليسرى تم استئصال الكيسين المتبقين بالطحال من خلال فتحة في الحجاب الحاجز بدون الحاجة لفتحة استكشاف بطن.

وتقدمت إدارة القسم، بالشكر للأطباء خديجة فتحي المدرس المساعد بالقسم، والطبيبة المقيمة فاطمة محمود الطبيبة المقيمة بالقسم للمعاونة والمساعدة في الحالة، وكذلك طاقم التخدير الدكتور أحمد أبو الغيط والدكتورة أسماء فتح الباب والدكتورة إسراء خالد، واستغرقت العملية 4 ساعات كاملة، وتكللت بالنجاح، وخرجت المريضة من العمليات وتستكمل علاجها بالقسم الداخلي والعناية المركزة.