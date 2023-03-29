اليوم السابع
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غرق قارب محمل بـ1400 طن ميثانول سام بنهر أوهايو فى كنتاكى الأمريكية.. فيديو

الأربعاء، 29 مارس 2023 07:14 ص
غرق قارب محمل بـ1400 طن ميثانول سام بنهر أوهايو فى كنتاكى الأمريكية.. فيديو جانب من الحادث
وكالات

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تعرض قارب (صندل) يحمل 1.4 ألف طن من الميثانول لغرق جزئي في أحد السدود على نهر أوهايو بولاية كنتاكي الأمريكية.

 

 

وحسب موقع روسيا اليوم، أغلقت السلطات بوابات سد نهر أوهايو لمنع تسرب المواد السامة.

وقال سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي في بيان له "أغلقت البوابات المائية في لويزفيل بولاية كنتاكي أمام حركة المرور بسبب حالة طوارئ ملاحية".

ولم يتم تحديد سبب الحادث، وحسب السلطات فقد تضرر ما مجموعه 10 صنادل سبق أن تم فصلها عن زوارق القطر.

 

 


ولاية كنتاكي

غرق قارب

الجيش الأمريكي

مواد سامة



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