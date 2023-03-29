غرق قارب محمل بـ1400 طن ميثانول سام بنهر أوهايو فى كنتاكى الأمريكية.. فيديو

وكالات

تعرض قارب (صندل) يحمل 1.4 ألف طن من الميثانول لغرق جزئي في أحد السدود على نهر أوهايو بولاية كنتاكي الأمريكية.

🚨#BREAKING: Multiple Emergency Response Teams has been Deployed to Address Submerged Barge Carrying 1,400 Tons of Toxic Methanol in the Ohio River



📌#Louisville | #Kentucky

⁰A major incident has taken place in the Ohio River near Louisville, Kentucky, requiring multiple… pic.twitter.com/swXQD8c5Zk — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 29, 2023

وحسب موقع روسيا اليوم، أغلقت السلطات بوابات سد نهر أوهايو لمنع تسرب المواد السامة.

وقال سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي في بيان له "أغلقت البوابات المائية في لويزفيل بولاية كنتاكي أمام حركة المرور بسبب حالة طوارئ ملاحية".

ولم يتم تحديد سبب الحادث، وحسب السلطات فقد تضرر ما مجموعه 10 صنادل سبق أن تم فصلها عن زوارق القطر.