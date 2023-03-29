ضبط 4 آلاف قطعة ألعاب نارية فى حملة أمنية بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لحماية الأداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخصين لحيازتهما ألعاب نارية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية.

وتمكنت الادارة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وبحوزته (كرتونة بداخلها 4500 قطعة ألعاب نارية "محدثات صوت" مختلفة الأشكال والأحجام) .

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وبحوزته (كرتونة بداخلها 4720 قطعة ألعاب نارية "محدثات صوت" مختلفة الأشكال والأحجام).

بمواجتهما أقرا بحيازتهما للألعاب النارية بقصد الاتجار ، لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.