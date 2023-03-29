شاهد صورة نادرة لترعة المريوطية بالهرم عام 1900

كتبت - مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورة نادرة لترعة المريوطية بشارع الهرم، تحت عنوان "لقطة مميزة لمزارع يحرث الأرض من أمام ترعة المريوطية بالجيزة عام 1900م".

وفي إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بتطوير وإعادة تأهيل المجاري المائية، شهدت ترعة المريوطية تطويرا شاملا حولها من مأوى للقمامة والأوبئة إلى منطقة حضارية خدمية تضم كورنيش وممشى سياحي ومواقف سيرفيس نموذجية ونقاط خدمية مميزة.

شهدت الترعة خلال المرحلة الأولى من خطة التطوير، تغطية جزء من مسار الترعة في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم والملك فيصل، وإقامة مجمع سيرفيس حضاري بديل عن المواقف العشوائية، فضلا عن إقامة كورنيش وممشى سياحي ونقاط ترفيهية وأكشاك ومطاعم حضارية، وذلك بطول 3.6 كيلو متر.

وتشهد الترعة في مراحلها الأخيرة، أعمال تطوير بـ5 بقطاعات، وذلك بداية من المنطقة المحصورة من شارع الهرم وحتى الملك فيصل بطول 450 مترا، والثانى حتى كوبرى الشيشينى بطول 650 متر، والثالث حتى الطريق الدائرى بطول 1300 متر، والرابع حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.

وتستهدف خطة التطوير، إنشاء عدد (2) موقف سيرفيس حضاري تتبع أحدث النظم الحديثة وتقضي على التكدس المروري بالمنطقة، ومحطات للأتوبيس الترددي الجديد BRT، وساحات انتظار ومحلات ومطاعم نموذجية، إلى جانب النهوض الحضارى بالمناطق المحيطة بالترعة.



صورة نادرة لترعة المريوطية بالجيزة



ترعة المريوطية بعد التطوير