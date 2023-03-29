وذكرت سفارة الهند بالقاهرة - فى بيان صحفي اليوم الأربعاء - أن السفير التقى خلال الزيارة مع محافظ اسوان أشرف عطية.

وأضافت أن السفير الهندى حرص على القيام بجولة في عدد من المشروعات الاستثمارية في مجالات الطاقة الشمسية والزراعة والصناعة و مشروع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 250 ميجاوات الذى طورته شركة ستيرلنج آند ويلسون الهندية في بنبان سولار بارك بالقرب من أسوان في صعيد مصر .

وأشارت السفارة إلى أن الطاقة الشمسية الإجمالية في بنبان 1.46 جيجاواط ، مع إمكانات كبيرة للتوسع.

