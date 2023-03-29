اليوم السابع
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زيلنيسكى محذرا من وصول الجمهوريين للسلطة فى أمريكا: قد يضعف الدعم لأوكرانيا

الأربعاء، 29 مارس 2023 06:00 م
زيلنيسكى محذرا من وصول الجمهوريين للسلطة فى أمريكا: قد يضعف الدعم لأوكرانيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ

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حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من مغبة تغيير موازين القوى السياسية في الولايات المتحدة ووصول الجمهوريين إلى السلطة، معتبرا أن هذه الخطوة قد تضعف الدعم الأمريكي لأوكرانيا.


وقال زيلينسكي - في مقابلة مع وكالة أنباء الأسوشيتدبرس على متن قطار نقله عبر أوكرانيا، إلى مدن قريبة من بعض أعنف المعارك الدائرة في البلاد - "إن تغيير القوى السياسية في واشنطن ووصول الجمهوريين، الذين دعوا علنا إلى خفض المساعدات العسكرية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، إلى السلطة قد يؤثر سلبا على الدعم الذي تقدمه واشنطن إلى كييف".


وقال الرئيس الأوكراني: "إن الساسة في الولايات المتحدة يجب أن يدركوا جيدا أن توقف دعم واشنطن لكييف، يعنى عدم فوز أوكرانيا بهذه الحرب".


ولم يذكر زيلينسكي أسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أو أي سياسي جمهوري آخر تحديدا - وهي أسماء قد يتعين عليه التعامل معها إذا فازت في انتخابات 2024، بيد إنه قال إنه يخشى "أن تتأثر الحرب بتغيير القوى السياسية في واشنطن".


كما حذر زيلينسكي، من أنه ما لم تحقق بلاده النصر في باخموت، فسوف تبدأ روسيا في حشد دعم دولي لتوقيع اتفاق يجبر أوكرانيا على تقديم تنازلات غير مقبولة.


روسيا

أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي

الأزمة الأوكرانية

الجمهوريين

الولايات المتحدة



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