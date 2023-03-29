زيادة ضخ اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والكيلو بـ165 جنيها

كتب مدحت وهبة

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وطرح الكيلو اللحوم السوداني الطازجة بسعر 165 جنيها، كذلك طرح كميات كبيرة من اللحوم الدواجن المجمدة، كما تمد الوزارة منافذ وفروع أهلا رمضان على مستوى محافظات الجمهورية بكافة السلع الغذائية.

على جانب آخر، تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية توافر السلع وحالة الأسواق وعمل المخابز ومنافذ ‏صرف السلع التموينية وتوافر أسطوانات الغاز وعمل محطات ‏الوقود، حيث أشارت إلى انتظام عمل المخابز لإنتاج الخبز المدعم وصرف لأصحاب البطاقات التموينية خلال شهر رمضان الكريم، كما تتلقى غرفة العمليات المركزية بالوزارة ‏تقريراً يوميا من الغرف المركزية بالمديريات والغرف التابعة ‏للمديريات بالمراكز والمدن للتدخل حال أي طارئ.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة طوال "شهر رمضان" الكريم في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات يكفى لفترات طويلة، مؤكدا توفير جميع السلع الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات.