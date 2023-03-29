رفع كفاءة 24 مُعدة إضافية لمنظومة الخدمات بالأحياء في بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء، عدداً من المعدات والسيارات التابعة لجراج المحافظة والتي تم رفع كفاءتها وتطويرها، وذلك بما يوفر المزيد من المعدات التي تسهم في الإرتقاء بخدمات الأحياء، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعدد من رؤساء الأحياء ومدير الجراج.

واستمع محافظ بورسعيد، لأعمال التطوير التي شهدتها السيارات والمعدات، والتي شملت رفع كفاءة 24 من معدات الأحياء والانقاذ والطوارىء ما بين سيارات شفط مياه ولودارات وسيارات لنقل القمامة ومكابس، لتنضم لأسطول معدات المحافظة التي تساهم في أعمال رفع كفاءة و تطوير وتجميل الأحياء، تماشيا مع التطورات الجارية في عدد من القطاعات.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المحافظة وفرت مختلف المعدات والأجهزة والأطقم الفنية في مختلف القطاعات لقيام الأحياء بالوظائف الخدمية على أكمل وجه، وتتم زيادة أعداد المعدات والسيارات المستخدمة باستمرار، وذلك لدعم كافة الأحياء في القيام بأعمال التطوير المختلفة تماشيا مع التنمية التي تشهدها بورسعيد في كافة الاتجاهات، ولفت إلى أنه سيتم استخدام هذه المعدات والسيارات للمساعدة في الأعمال الخدمية للحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.