رئيس وزراء اليابان: لا يوجد خطط لحل مجلس النواب فى الوقت الحالى

طوكيو (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا أنه ليس لديه خطط لحل مجلس النواب فى الوقت الحالى.

جاءت تصريحات كيشيدا خلال جلسة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، ردا على سؤال من أحد أعضاء حزب معارض حول إمكانية حل المجلس فى المستقبل القريب.

وقال كيشيدا حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن أولويته هى معالجة القضايا العاجلة، والتي تشمل تعزيز القدرات الدفاعية لليابان وتغيير سياسات الطاقة ودعم تربية الأطفال.

جدير بالذكر أن لرئيس الوزراء اليابانى القول الفصل فى حل مجلس النواب اليابانى بموجب الدستور.. وتنتهي المدة الحالية لأعضاء مجلس النواب في أكتوبر 2025 ما لم يحل كيشيدا المجلس.