رئيس مصلحة الضرائب يكرم إيمان عبد المجيد مدير عام شئون العاملين بالإدارة العامة

كتب عمر مراد

كرم مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إيمان حسن أحمد عبد المجيد مدير عام شئون العاملين بإدارة ضرائب البورصة على المجهودات التى قامت بها خلال خدمتها في المصلحة على مدار 27 سنة.

وتعد إيمان عبد المجيد من العناصر البارزة في مصلحة الضرائب المصرية، حيث شغلت العديد من المناصب مدير عام شئون العاملين بالإدارة العامة للضريبة على تداول الأوراق المالية، ومكافحة التهرب الضريبى والعلاقات العامة في بالمصلحة.