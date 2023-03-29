اليوم السابع
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رئيس مصلحة الضرائب يكرم إيمان عبد المجيد مدير عام شئون العاملين بالإدارة العامة

الأربعاء، 29 مارس 2023 09:24 م
رئيس مصلحة الضرائب يكرم إيمان عبد المجيد مدير عام شئون العاملين بالإدارة العامة تكريم إيمان حسن عبد المجيد من قبل رئيس مصلحة الضرائب
كتب عمر مراد

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كرم مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إيمان حسن أحمد عبد المجيد مدير عام شئون العاملين بإدارة ضرائب البورصة على المجهودات التى قامت بها خلال خدمتها في المصلحة على مدار 27 سنة. 
 
وتعد إيمان عبد المجيد من العناصر البارزة في مصلحة الضرائب المصرية، حيث شغلت العديد من المناصب مدير عام شئون العاملين بالإدارة العامة للضريبة على تداول الأوراق المالية، ومكافحة التهرب الضريبى والعلاقات العامة في بالمصلحة.
 
حفل تكريم السيدة إيمان عبد المجيد (1)
حفل تكريم السيدة إيمان عبد المجيد (1)

حفل تكريم السيدة إيمان عبد المجيد (2)
حفل تكريم السيدة إيمان عبد المجيد (2)

 


ايمان حسن عبد المجيد

مختار توفيق

مصلحة الضرائب المصرية

ضرائب البورصة



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