رئيس جامعة المنوفية يعتمد سياسة الجودة بعد تحديثها طبقا للمواصفة الدولية 9001/2015 ISo

المنوفية - محمد فتحى

أعتمد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية سياسة الجودة بعد تحديثها طبقا للمواصفة الدولية 9001/2015 ISo، وذلك في إطار حرص جامعة المنوفية على إستيفاء معايير الجودة ومواكبة التقدم فى مجالي الإدارة والتعليم وإيمانا بأهمية تطوير أداء الجهاز الإداري كأحد أهم الركائز الأساسية لتطوير ودعم العملية التعليمية بالجامعة.

وفي هذا أكد القاصد أن الجامعة تولى إهتماما كبيرا بالجهاز الإدارى بالجامعة لضمان جودة الخدمات التي تقدمها الجامعة مع تقليل الوقت وتقليل التكلفة والتوافق مع المتطلبات القانونية والتشريعات والقوانين الأخرى والتحسين المستمر والتميزوالريادة فى أداء الأعمال، بالإضافة إلى السعي في رفع انتماء العاملين وزيادة وعيهم اتجاه نظام إدارة الجودة وذلك من خلال المشاركة الفعالة في المحافظة علي نظام الجودة، واكتساب تقدير واعتراف الجهات العالمية والمحلية بالجامعة، وتحقيق التنافس والتميز مع الجامعات الأخرى.

يذكر أن جامعة المنوفية نظمت خلال الأسابيع القليلة الماضية عدة دورات لمنسقي ومراجعي الإدارات الداخلية للجامعة في معايير الجودة وتطبيقاتها وذلك من أجل الإستعداد للمراجعة القادمة من الشركة المانحة لشهادة الايزو Iso 9001/2015.