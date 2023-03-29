اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 مارس 2023 02:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

دعاء اليوم السابع من رمضان.. اللهم اهدنا فيه لصالح الأعمال واقض لنا الحوائج

الأربعاء، 29 مارس 2023 02:00 ص
دعاء اليوم السابع من رمضان.. اللهم اهدنا فيه لصالح الأعمال واقض لنا الحوائج الدعاء فى رمضان
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعاء اليوم السابع من رمضان يبحث عنه الكثير وذلك في اليوم السابع من شهر رمضان، شهر القرآن الكريم وشهر الصلاة والقيام والدعاء، وينشر اليوم السابع عدد من الأدعية المستحب قولها والدعاء بها إلى الله عز وجل سواء دعاء اليوم السابع من رمضان أم في أي أيام من شهر رمضان المبارك.

 

دعاء اليوم السابع من رمضان .. اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ. 

 

ويقدم اليوم السابع، أدعية شهر رمضان الكريم، المستحب فيه الدعاء ويمكن ترديد دعاء اليوم السابع من رمضان بقولنا :"اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ، وَاقْضِ لِى فِيهِ الْحَوَائِجَ وَالْآمَالَ، يَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى السُّؤَالِ، يَا عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ".

 

دعاء اليوم السابع من رمضان .. عدد من الأدعية المستحبة فى رمضان

- اَللّهُمَّ اجْعَل لى نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْنى فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْنى فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك وزَحْزِحْنى فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ اَللّهُمَّ أعِنّى على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِى المُضِلّينَ.

 

 

- اللهم قَرِّبْنى إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ، وإطْعامَ الطَّعامِ، وَإفْشاءَ السَّلامِ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلى الإحْسانَ، وَكَرِّهْ إلى الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَى سَّخَطَك وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ.

 

دعاء اليوم السابع من رمضان ..  اَللّهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِن الذُّنُوبِ

- اَللّهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِن الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْنى فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبى فيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ أسألُكَ اَللّهُمَّ فيهِ ما يُرْضيكَ، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤْذيكَ، وَاَسألُكَ التَّوْفيقَ فيهِ لأَنْ اُطيعَكَ وألا أعصِيكَ اجْعَلْنى فيهِ رَبى مُحبّاً لأَوْليائِكَ مُعادِياً لأَعدْائكَ مُسْتنّاً فيهِ بِسُنَّةِ خاتَمِ أنْبِيائِكَ.

 

- اجْعَلْ اَللّهُمَّ سَعْيى فيهِ مَشْكُوراً، وَذَنْبى فيهِ مَغْفُوراً، وَعَمَلى فيهِ مَقْبُولاً، وَعَيْبى فيه مَسْتُوراً و ارْزُقنى فيهِ فَضْلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَصَيِّرْ فيهِ اُمُورى مِنَ عُسْرِ إلى يُسْرِ، اَللّهُمَّ غَشِّنى فيهِ بِالرَّحْمَةِ، وَارْزُقْنى التَّوفيقَ وَالْعِصْمَةَ، وَطَهِّرْ قَلْبى يا مَنْ لا يَشْغَلُهُ إلْحاحُ الْمُلحِّينَ.

 

أدعية شهر رمضان

 

 

- اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْنى فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْنى فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْنى فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدرى بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ.

 

- اَللّهُمَّ وَفِّقْنى فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْنى فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِنى فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِنى فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لى الحَوائِجَ والآمالَ.

 

- اَللّهُمَّ وَفِّرْ فيهِ حَظّى مِن بَرَكاتِهِ، وَسَهِّل سَبيلى إلى خَيراتِهِ، وَلا تَحْرِمْنى قَبُولَ حَسَناتِهِ و افْتَحْ لى فيهِ أبْوابَ جِنانِك، وَأغْلِقْ عَنّى فيهِ أبْوابَ نّيرانِك، وَوَفِّقْنى فيهِ لِتِلاوَةِ قُرْآنِك.

 

- اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ إلى مَرْضاتِكَ دَليلاً، وَلا تَجْعَلْ فيهِ لِلشَّيْطانِ علَى سَبيلاً وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ لى مَنْزِلاً وَمَقيلاً اَللّهُمَّ افْتَحْ لى فيهِ أبْوابَ فَضْلِكَ، وأنْزِلْ علَى فيهِ بَرَكاتِكَ، وَوَفِّقْنى فيهِ لِمُوجِباتِ مَرْضاتِكَ

 

 

 


دعاء اليوم السابع من رمضان

دعاء اول جمعه في رمضان

اول جمعة في رمضان

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

جماليات الغروب فى شهر رمضان الكريم

الإثنين، 27 مارس 2023 06:00 م

المحل مفتوح منذ 80 عاما.. عم عبد الرحيم أقدم حرفى تجليد مصاحف وأناجيل ورسائل علمية بقنا: الإقبال يزيد قبل شهر رمضان وأعمل بأدوات يدوية.. ويؤكد: تعلمت الصنعة من والدى صاحب أقدم مكان للطباعة.. صور

الثلاثاء، 28 مارس 2023 04:00 ص

موعد أذان الفجر فى القاهرة والإمساك فى سادس أيام شهر رمضان المبارك

الإثنين، 27 مارس 2023 07:45 م

المفتي: يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان

الإثنين، 27 مارس 2023 07:19 م

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص فى خامس ليالى شهر رمضان المبارك

الإثنين، 27 مارس 2023 08:36 م

قناة الناس تواصل فعالياتها الدينية خلال شهر رمضان.. وتنقل صلاة التراويح من عدة مساجد حول العالم.. دار الإفتاء توضح أمورا بين الزوجين قد تفسد الصوم.. وشوقى علام: حسن الخلق فى معاملة العباد دليل على صفاء القلب

الإثنين، 27 مارس 2023 09:46 م

"شئون الحرمين" تطلق معرضا رمضانيا لقاصدي بيت الله الحرام طيلة شهر رمضان

الثلاثاء، 28 مارس 2023 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة