اليوم السابع
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أكرم القصاص
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دار الإفتاء توضح بالأرقام كيفية حساب قيمة زكاة الفطر

الأربعاء، 29 مارس 2023 11:10 ص
دار الإفتاء توضح بالأرقام كيفية حساب قيمة زكاة الفطر دار الافتاء المصرية
كتب لؤى على

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أوضحت دار الإفتاء طريقة تحديدها الحد الأدنى لزكاة الفطر والتي قدرت بـ 30 جنيها، وقالت الدار في منشور لها: حسبناها على القمح اللى بيتعمل منه العيش اللى كل الناس فى مصر بتاكله لأن بيوت كتير مش بتاكل لا رز ولا تمر ولا زبيب. 
 
 سعر أردب القمح  1700 جنيه
 
الأردب فيه 159 كيلو جرام
 
سعر الكيلو 11.33 إحدى عشر جنيه وثلاثة وثلاثون قرشًا
 
الزكاة مقدارها 2.6 كيلو
 
يضرب 2.6 كيلو ×11.33
 
يكون الناتج 29.46
 
دار الإفتاء قالت إنه 30 جنيه 
و30 جنيه الحد الأدنى يعني طلع أكتر من 30 جنيه لو معاك ودخلك يسمح لك.
 
بس اللى مش هيقدر فأقل حاجه يطلعها عن الفرد 30 جنيه.
 
طيب أنا شايف إن 30 جنيه قليل مش هتعمل حاجه يبقى تطلع ما ترضاه نفسك وتحس إنه له قيمه لكن لا تقل عن 30 جنيه ولا تلزم غيرك يطلع زيك لأن ممكن يكون غير قادر.
 
وتخرج قبل صلاة العيد
 
ولو ملحقتش تطلعها ممكن تاخد برأي  الشافعية إنك ممكن تطلعها قبل غروب شمس يوم عيد الفطر.
 
 

زكاة الفطر

حساب زكاة الفطر

قيمة زكاة الفطر

زكاه الفطر



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