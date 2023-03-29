خيط الجريمة.. قصة حارس عقار قتل سيدة لسرقتها فى الإسماعيلية

كتب سليم على

اليوم السابع" يقدم فى سلسلة " خيط الجريمة "، والتى يسرد من خلالها قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء، على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز، والتعرف على مرتكب الجريمة، قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن لفترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

شهدت منطقة الشيخ زايد بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، جريمة قتل بشعه حيث أقدم حارس عقار على قتل سيدة تقيم بمفردها داخل شقتها لسرقتها، وترك العقار وسافر إلى بلده.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى قسم شرطه ثالث الاسماعيلية، بلاغا من الاهالى بالعثور على جثة إحدى السيدات داخل مسكنها بالإسماعيلية، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وعثر على جسة سيدة بكامل ملابسها وبها طعنات متفرقة فى جسدها، تم استدعاء أهلها والجيران لسؤالهم حول الواقعة، الذين اشاروا إلى وجود حارس عقار يعمل بالعمار ولكنه تغيب بعد الواقعة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار محل سكن المجنى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، كما أضاف باستيلائه على بعض المنقولات من شقة المجنى عليها، وبإرشاده تم ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.