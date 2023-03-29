خلاف بين البنتاجون ونائب بالكونجرس بسبب الإجهاض.. "ABC" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

حذر وزير الدفاع الأمريكى الجنرال لويد أوستن من أن الاستعداد العسكرى يمكن أن يضعف بسبب القائمة المتزايدة من الترشيحات العسكرية لكبار الشخصيات التى منعها السناتور الجمهورى تومى توبرفيل بسبب معارضته لسياسة البنتاجون حول الحق فى الإجهاض.

وفقا لشبكة ايه بى سى، قال أوستن ردا على سؤال من رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ جاك ريد خلال جلسة استماع بشان ميزانية الدفاع: "إن عدم الموافقة على التوصية الخاصة بالترقيات يخلق فى الواقع تأثيرًا مضاعفًا بالقوة التى تجعلنا أقل استعدادًا بكثير مما نحتاج إليه"

يمنع توبرفيل الترشيحات العسكرية منذ الشهر الماضى، بسبب سياسة البنتاجون التى تغطى تكاليف سفر أعضاء الخدمة الذين يسعون إلى الإجهاض فى ولايات خارج المكان الذى يتمركزون فيه إذا كانت قاعدتهم تقع فى ولاية تحظر الإجراء.

تحدث أوستن مباشرة إلى توبرفيل فى جلسة الاستماع حول حاجة الجيش لترقية المسؤولين خلال ما وصفه بـ "واحدة من أكثر الأوقات تعقيدًا" فى السنوات الأخيرة، وقال: "أناشدكم حقًا إعادة النظر والسماح بترشيحاتنا للمضى قدمًا. سيحدث فرق كبير فى قوتنا".

بعد جلسة الاستماع، انتقد زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من نيويورك، توبرفيل لعرقلة ترقيات البنتاجون، وقال فى تغريدة على تويتر "السناتور الجمهورى عن الحزب الجمهورى توبرفيل يلحق أضرارا غير ضرورية بجيشنا من خلال منع ترقية 160 ضابطا."

وقال شومر: "من أجل ماذا؟ إذًا يمكنه الضغط على نهج MAGA المتشدد بشأن منع اختيار المرأة؟ أن النساء فى الجيش أكثر من قادرات على اتخاذ قرارات الرعاية الصحية بأنفسهن".

وأضاف ريد "نحن الآن فى وضع حيث بدأنا نرى مناصب حرجة معرضة لخطر عدم شغلها إذا استمر هذا الأمر، فلن يكون لدينا فى غضون بضعة أشهر قيادة فى أجزاء مهمة من الجيش فى الواقع، سيكون لدى وزارة الدفاع بأكملها تقريبًا أشخاص يتصرفون، وسيكون لديهم أشخاص مؤقتون، ونحن بحاجة إلى قيادة الآن".