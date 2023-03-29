"حيلة ماكرة".. كيف ينفذ لصوص السيارت سرقتهم فى القاهرة

كتب أحمد حسنى

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات في القاهرة، عن مفاجآت صادمة في وقائع السرقة وكيفية تنفيذها من قبل اللصوص.

التحقيقات كشفت عن قيام المتهمين بتنظيم تشكيل عصابي، لكل متهم دور في تنفيذ الجرائم، فأحدهم يقوم بمراقبة أصحاب السيارات لمدة طويلة ومن ثم اختيار السيارت التي يمكن سرقتها في غياب أصحابها لمدة طويلة.

ويقوم باقي المتهمين بسرقة السيارة المهددة عن طريق "كسر الكونتاك وتوصيل الأسلاك"، في وجود آخرين يقوموا بتأمين الطرق، ومن ثم بيعها وتوزيع أموالها بينهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بنطاق قسم شرطة الشروق وبدر، واعترف المتهمون بسرقة 15 سيارة، وتم إعادة المسروقات وحرر محضر بالواقعة.