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حبس متهم بغسل 7 ملايين جنيه حصيلة الاتجار فى العملة بالجيزة 4 أيام

الأربعاء، 29 مارس 2023 10:31 ص
حبس متهم بغسل 7 ملايين جنيه حصيلة الاتجار فى العملة بالجيزة 4 أيام اموال - ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بغسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه حصيلة نشاط غير مشروع من تجارة العملة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

 

كشفت الأجهزة الأمنية ممارسة المتهم نشاطا إجراميا فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات - شراء السيارات - معاملات مالية)، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 

وقدرت أفعال غسل الأموال التى أجراها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 7 مليون جنيه تقريباً.

 

وبعد ضبط المتهم اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع الجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حياله حيث تولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبسه.


غسل الأموال

امن الجيزة

النيابة العامة

حسابات بنكية



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