حبس متهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من المواطنين

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ونجحت وزارة الداخلية في ضبط شخصين لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام المتهمين ويقيمان بمحافظة المنيا، بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الخاصة بعدد من المواطنين واستخدامها فى عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكترونى.

كما أضافت التحريات قيامهما بترك محل إقامتهما وإتخاذهما من إحدى الشقق السكنية المستأجرة بنطاق محافظة الجيزة مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامى المشار إليه.

وتمكن قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمين حال تواجدهما بشقة الجيزة وضُبط بحوزتهما 12 هاتف محمول و56 شريحة هاتف محمول ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة فنياً تبين احتوائها على العديد من الرسائل والدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى، وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.