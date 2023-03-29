اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 مارس 2023 11:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس متهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من المواطنين

الأربعاء، 29 مارس 2023 10:23 ص
حبس متهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من المواطنين التسوق الالكترونى - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

 

ونجحت وزارة الداخلية في ضبط شخصين لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.

 

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام المتهمين ويقيمان بمحافظة المنيا، بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الخاصة بعدد من المواطنين واستخدامها فى عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكترونى.

 

كما أضافت التحريات قيامهما بترك محل إقامتهما وإتخاذهما من إحدى الشقق السكنية المستأجرة بنطاق محافظة الجيزة مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامى المشار إليه.

 

وتمكن قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمين حال تواجدهما بشقة الجيزة وضُبط بحوزتهما 12 هاتف محمول و56 شريحة هاتف محمول ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة فنياً تبين احتوائها على العديد من الرسائل والدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى، وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.


جنايات الجيزة

امن الجيزة

جرائم النصب

خلافات مالية

بطاقات الدفع

التسوق الالكترونى



الموضوعات المتعلقة

إحالة 5 أشخاص للمحاكمة: النيابة اتهمتهم بالنصب عبر التسوق الإلكترونى

السبت، 25 مارس 2023 01:00 ص

10 ضربات أمنية من الداخلية لعصابات النصب على الشبكة العنكبوتية.. سقوط عصابة هوج بول والتسوق الإلكترونى..ملاحقات الصيدليات "أون لاين" والدجالين وديلر الإنترنت ومروجى المنتجات مجهولة المصدر

الجمعة، 17 مارس 2023 12:00 م

عصابة التسوق الإلكتروني تعترف: نسرق الضحايا بإلقاء شطة على الوجه

الثلاثاء، 14 مارس 2023 02:00 ص

عصابة التسوق الإلكتروني تحاول سرقة مواطن بإلقاء الشطة على عينيه بالقاهرة

الإثنين، 13 مارس 2023 11:54 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة