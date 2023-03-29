حبس المتهمين بقتل سائق توك توك في فايد بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت جهات التحقيق في الإسماعيلية مساء اليوم الأربعاء بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهما بالقتل العمد لشاب في الثلاثينيات من العمر بغرض سرقته في شهر رمضان المبارك.

وناقشت جهات التحقيق المتهمين في التهم المنسوبة إليهما واعترفا بارتكاب الواقعة بسبب مبلغ مالي علي المجني عليه تخوفا من عدم سداده إليهما.

كما اعترف المتهمان بالاتصال بالمجني عليه بغرض توصيلهما الي احدي المناطق إلا أنهما اعتديا عليه وقاما بخنقه مما ادي الي وفاته علي الفور.

واعترف المتهمان بالتخلص من جثمان المجني عليه في منطقة زراعية بدائرة مركز ومدينة فايد والاستحواذ علي مبلغ مالي كان بحوزته وهاتف محمول كما قررا بيع التوك توك لأحد الأشخاص.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة فايد من القبض علي شخصين متهمين بارتكاب واقعة قتل المجني عليه.

وتوصلت المباحث الجنائية لهوية المتهمين بعد فحص علاقات المجني عليه ودوائره القريبة وتتبع خط سيره عبر منظومة الكاميرات في المدينة.

وتمكن ضباط مباحث مركز فايد من القبض على المتهمين واستعادة التوك توك المسروق .