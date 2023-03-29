حبس أخطر تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس 5 عاطلين كونوا أخطر تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدرجات النارية، لارتكابهم 30 واقعة سرقة دراجة نارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تمكنت مباحث مركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدرجات النارية ، لارتكابهم 30 واقعة سرقة دراجة نارية ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن المقدم محمد المغربى رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم، من ضبط تشكيل عصابى ضم 5 متهمين "لأربعة منهم معلومات جنائية" ومن بينهم عميل "سئ النية"، جميعهم مقيمين بمحافظة المنوفية ، تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدرجات النارية "بأسلوب قطع الدائرة الكهربائية" .



وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 30 واقعة سرقة بنطاق مديريات أمن "المنوفية ،الغربية،البحيرة" وأرشدوا عن المسروقات 27 دراجة نارية ،3 مركبات "توك توك"، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





